شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ميداليات خليجية لأخضر الرماية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختتمت منافسات البطولة الخليجية للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) التي استمرت لمدة 3 أيام عبر تطبيق زووم، بتحقيق رماة المنتخب السعودي 4 ميداليات متنوعة على مستوى الفردي والفرق، وقد شارك في البطولة 45 راميا من 5 دول، وشارك في تحكيم البطولة من السعودية كل من نوار عوض الجعيد، وعلي صالح الشمراني، وأحمد محمد قيسي، وعبدالله سليمان السويد.

وجاءت نتائج المسدس بتحقيق الرامي عطا الله نداء العنزي المركز الأول والميدالية الذهبية (فردي)، وعلى مستوى (الفرق) حقق رماة المنتخب المركز الأول والميدالية الذهبية عن طريق الرماة عقيل عبدالهادي البدراني، ومحمد فهد الهلالي، وعطا الله نداء العنزي.

وفي منافسات البندقية حقق رماة المنتخب المركز الثاني والميدالية الفضية (فردي) عن طريق الرامي حسين غويلي الحربي، وعلى مستوى (الفرق) حقق رماة المنتخب المركز الثاني والميدالية الفضية، عن طريق الرماة حسين غويلي الحربي، ومسفر عبود العماري، وفايز صعفق العنزي.

وتأتي البطولة ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020، علماً بأن الاتحاد سينظم بمشيئة الله تعالى خلال الفترة من 27-31 ديسمبر الجاري بطولة المملكة لرماية أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) وبمشاركة كافة رماة المنتخب.