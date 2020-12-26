شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يواجه الرائد في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تقام الأحد 5 مباريات في ختام الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث يحل الأهلي الوصيف ضيفاً على الرائد الحادي عشر، ويستضيف فريق أبها الوحدة، ويحل التعاون ضيفاً على العين، ويستقبل الفتح الفيصلي ويلتقي الاتفاق مع القادسية في قمة خاصة على الساحل الشرقي.

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات وتضييق الخناق على الهلال المتصدر، في حين لا يزال الرائد يبحث عن نفسه بعد سلسلة النتائج المتراجعة في المباريات الماضية بعدما تلقى 3 هزائم في آخر خمس مباريات؛ حيث حقق فوزاً واحداً وتعادلاً.

وكان الأهلي قد فاز في آخر جولتين على النصر والفتح تباعاً ليعوض خروجه من الكأس وخسارته المفاجأة على يد ضمك، واستعاد الفريق خطورته الهجومية مع عودة عمر السومة الذي بات الهداف التاريخي للبطولة منذ انطلاقة دوري المحترفين في 2008-2009 برصيد 127 هدفاً ولا يزال الطريق أمامه لإضافة المزيد من الأهداف.

وفي بقية المباريات، تسعى فرق الوحدة والتعاون والاتفاق لمواصلة الانتصارات، في وقت تبحث فرق أبها والعين والقادسية والفيصلي والفتح لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنها في الجولة الماضية.

ويشهد الدوري حالة عدم استقرار في تحديد المراكز من الثالث حتى الأخير؛ بسبب تباين النتائج، إذ لا تفصل بين صاحب المركز الثالث والتاسع غير 3 نقاط، وبين المركز الأخير والعاشر 4 نقاط فقط.