في الطريق إلى نادي القرن .. الخطيب يتوجه لإستلام الجائزة من الإمارات

غادر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، القاهرة ظهر اليوم السبت 26 ديسمبر، متوجهًا إلى الإمارات؛ لتلبية دعوة مؤسسة «جلوب سوكر» وحضور الاحتفالية التي تقيمها ذات المؤسسة غدًا في دبي، لتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن، والنادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط.

ويتسلم الكابتن محمود الخطيب جائزة النادي الأهلي، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.

وكان رئيس النادي قد تلقى خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي ستقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الكابتن الخطيب على قبول الدعوة.

يذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة 60% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و40% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.