شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صورا من مران الفريق اليوم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.



الاهلى

وعقد كيفين جونسون، المدرب العام للأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبى قبل انطلاق المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وتحدث جونسون مع لاعبى الفريق عن عدة أمور خاصة بفريق الاتحاد السكندرى المقبلة فى الدورى، وأبرز نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس، ويقود جونسون تدريبات الأهلى حالياً بسبب غياب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لإصابته بفيروس كورونا.









وبدأ الأهلى الاستعداد لمباراة الاتحاد بعد استبدال مباراة الزمالك بمواجهة الاتحاد، حيث تم تأجيل القمة لدواعٍ أمنية، ووصلت بعثة الأهلى صباح أمس الأول الخميس للقاهرة قادمة من النيجر بعد خوض مباراة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وفاز الأهلى على سونيديب على ملعب الجنرال سينى كونتشى بهدف نظيف سجله آليو ديانج ليعود المارد الأحمر للقاهرة بفوز ثمين على بطل النيجر ما يُسهّل مهمة الأهلى فى لقاء العودة بالقاهرة والمُحدد له يوم 5 يناير المقبل بشكل مبدئى وبذلك يبدأ بطل مصر أولى خطوات حصد النجمة الأفريقية العاشرة بعدما توّج بالنسخة الأخيرة من البطولة يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه كأكبر نادً حصد البطولة الفريقية فى القارة السمراء.