شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «مرجان» مع الإدارات التنفيذية بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، على الاجتماع مع مديرى الأفرع والإدارات بالنادي؛ للحديث عن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة المرحلة الماضية؛ وما تضمنها من سلبيات وإيجابيات، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة بتجديد عقود المديرين لمدة 3 أشهر.

وحرص العميد مرجان، فى بداية الاجتماع، على الوقوف دقيقة حدادا على روح خالد سندس، مدير مجمع حمامات السباحة السابق بمقر النادى بالجزيرة.

ووجه المدير التنفيذى الشكر لجميع المديرين والعاملين بالنادى على جهودهم خلال السنوات الثلاث الماضية، وما تحملوه من ضغوط لمواجهة تحديات المرحلة الماضية.



وشدد مرجان على دور أعضاء الإدارة التنفيذية؛ بداية من المديرين والموظفين والعاملين فى مسيرة النادي، وهو ما يقدره مجلس الإدارة، مؤكداً ضرورة الانتباه لكلمة رئيس النادى محمود الخطيب؛ خاصة تأكيده على العمل لاسم الأهلي، ولخدمة النادى وليس الأشخاص.

وشدد مرجان على أن العمل لمصلحة النادى وخدمته وتطويره هو خطوة فى سجل عمل كل فرد فى مؤسسة الأهلي.



وأضاف مرجان، «مجلس إدارة النادى الأهلى حرص على التجديد لكل المديرين 3 أشهر، تقديرا لدورهم خلال الفترة الماضية، وطالبهم فى الوقت نفسه ببذل أقصى جهد قبل إعادة التقييم خلال الفترة المقبلة وهذه مسؤولية كبيرة علينا جميعا».



وشدد مرجان على أن رؤية المجلس بدمج عنصرى الشباب والخبرة فى كل الإدارات هو ما يتطلب العمل بروح وحب ووحدة صف؛ لإثراء مسيرة العمل بالأهلي.



ووجه المدير التنفيذى بضرورة التعاون مع الأعضاء، وتلبية طلباتهم، وتقديم الخدمات لهم؛ وفقا اللوائح والقوانين المعمول بها فى النادى وتطبيق لائحة النظام الأساسي.

يذكر أن العميد مرجان المدير التنفيذى للنادي، حرص على الاجتماع بالإدارة التنفيذية للنادى والمديرين؛ للحديث عن خريطة العمل خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد قرار مجلس الإدارة بالتجديد لمدة 3 أشهر لجميع المديرين بالنادي.