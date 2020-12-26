شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يخسر أمام لبنان 3-2 فى الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المنتخب اللبناني لكرة القدم النسائية علي منتخب مصر دون الـ20 عاما بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية الدولية الثانية التي جمعت الفريقين علي استاد بتروسبورت ضمن استعدادات حفيدات الفراعنة لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية وكأس العالم. وأحرز هدفي منتخب مصر ندا الغريب وليلي شريف وأحرز أهداف المنتخب اللبناني كريستى معلوف هدفين وهدف لليلي اسكندر. وكان منتخب مصر بقيادة أحمد رمضان قد فاز في المباراة الأولي علي منتخب لبنان بثلاثية مقابل هدف . ووجه احمد رمضان المدير الفنى للمنتخب الشكر للدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة السابقة علي مجهوداتها الكبيرة تجاه المنتخب الفترة الأخيرة وانها كانت داعم كبير للمنتخب وتلبية جميع الاحتياجات بهدف إعادة مصر للساحة الدولية . وحرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة علي النزول لغرف الملابس الخاصة بمنتخب مصر عقب المباراة وقام بتهنئتهن علي الأداء والمستوي الجيد وقام بتحفيز اللاعبات وطالبهن بالتركيز الشديد ومواصلة الاجتهاد والعمل .

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