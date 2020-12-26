شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد يتقدم للإنتاج الحربى فى مرمى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد عبد المجيد لاعب الإنتاج الحربي هدف التقدم لفريقه في مرمى المقاولون العرب على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، وتلقى عبد المجيد عرضية متقنة من سيد شبراوي من الجبهة اليمنى وسددها في اتجاه المرمى ورغم محاولة مدافع المقاولون إبعادها إلا أنها اجتازت خط المرمى بكامل محيطها.

ويتكون تشكيل المقاولون من:

حراسة المرمى : حسن شاهين

رباعى خط الظهر: أمير عابد، خالد الحسينى، فاروقا نور الدين، حسن الشامى.

خط الوسط والهجوم: محمد مجلى، كريم مصطفى، وسيم النغموشى، أحمد شكرى، محمد حمدى زكى، محمد عصام.

ويتكون تشكيل المقاولون العرب من

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: على فتحى ، معاذ الحناوى ، محمد الشبيني ، السيد الشبراوى

الوسط: عبد الرحمن شيكا ، محمد بازوكا ، محمد فييرا ، علاء سلامة

الهجوم: محمد عبد المجيد ، باسم مرسى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل في واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما لعب مباراتين خسرهما وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.