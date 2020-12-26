شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الاسكواش بدأت فى سجون إنجلترا وتحولت إلى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نالت لعبة الاسكواش اهتماما كبيرا من المشجعين، وأصبحت أحد أهم الألعاب والتى تلقى رواجا كبيرا بعد كثرة عدد ممارسيها وارتفاع جوائزها المالية فى السنوات الأخيرة، ما جعل الإقبال عليها كبيرا وتلقى اهتماما إعلاميا أيضاً مميزا.

نشأة اللعبة من السجون

بدأت لعبة الاسكواش من أحد السجون بإنجلترا، وكانت تلعب فى الأول بالأيدى وباستخدام كرة مطاطية ولا يعرف حتى كيف خرج سر هذه اللعبة خارج الأسوار ولا كيف وصلت إلى مدرسة "هارو" ولا كيف أخذ الطلبة يلعبونها ويطورونها، وقد استعملوا المضرب بدلا من اليد، ولا أحد يعرف لماذا حافظوا على شكل الملعب الضيق المحصور بين جدران أربعة، ولكن ما حدث أن اللعبة انتشرت فى بلاد أخرى مثل فرنسا وأمريكا منذ العام 1850م، عرفت هذه اللعبة في لندن في منتصف القرن الثامن عشر وكانت تلعب بمضارب الراكيت وانتشرت بسرعة في أنحاء البلاد وظهرت كلعبة مستقلة بذاتها فى عام 1890م وفاز بأول بطولة في نفس العام جون فيكسي.

وفى عام 1920 انتشرت لعبة الاسكواش فى أنحاء العالم، حيث دخلت إلى الهند والباكستان ومصر، وهى اليوم تلقى رواجا كبيرا فى معظم دول العالم .

تطور اللعبة

تطورت اللعبة بعد ذلك و صارت من ألعاب التنس ، وعدد المتبارين اثنان فقط في يد كل منهما مضرب طوله 68,6 سنتيمتر ووزنه حوالى 250 جراما، يبدأ التعامل مع الكرة المطاطية التي يصل وزنها إلى 25 جراما ومحيطها 4 سنتيمترات، وهذا الملعب المغلق مقاساته هي 9,75 متر طولا في 4,60 متر عرض، ويمكن للمكان أن يكون مغطى أو غير مغطى وأرضية الملعب تكون من الخشب.