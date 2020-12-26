شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يفاضل بين 3 سيناريوهات لحسم ملف المدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الارتباك داخل النادى الإسماعيلى بشأن ملف المدير الفنى المنتظر التعاقد معه خلال الساعات القليلة المقبلة، لاسيما بعد تجمد رصيد الدراويش عند ثلاث نقاط من أربعة لقاءات في بطولة الدورى، وتسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة القلعة الصفراء برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بشأن ثلاثة سيناريوهات لإنقاذ الفريق الأول، يبقى السيناريو الأول هو استمرار محمد وهبة المدرب العام فى منصبه كمدير فنى بعد الروح القتالية التى ظهر بها اللاعبون فى لقاء البنك الأهلى رغم التعادل السلبى، حيث يرى المؤيدون لهذا السيناريو ضرورة الإبقاء على وهبة مع دعمه بجهاز معاون لدرايته بفريق الدراويش لاسيما أنه تولى تدريب الإسماعيلى فى فترة سابقة وحقق نتائج جيدة .

وتولى وهبة القيادة الفنية للإسماعيلى من قبل خلال 154 يوما وذلك موسم 2012 / 2013، ولعب 8 مباريات وفاز 4 وتعادل 1 وخسر 3 سجل لاعبيه 10 أهداف منى مرماه 7 أهداف كلين شيت 4 مباريات.

ويبقى السيناريو الثانى بالاستعانة بمدرب مصرى آخر ويظهر فى الصورة أحمد حسام ميدو الذى قاد الدراويش فى ولاية سابقة بجانب محمد عودة المدير الفنى السابق للمقاولون العرب، وعبد الحميد بسيونى المدير الفنى السابق لطلائع الجيش، فيما يعد السيناريو الثالث هو الاستعانة بمدرب أجنبى مميز يقود الدراويش فى الفترة المقبلة فى ظل قناعة إبراهيم عثمان بالمدرب الاجنبى فمنذ توليه رئاسة الإسماعيلى بالمجلس الحالى لم يستعن بأى مدرب سوى طلعت يوسف الذى اعتذر عن استكمال المهمة مع الفريق قبل خوض أول مران.

ولم يعرف الإسماعيلى الفوز فى أول 4 مباريات فى الدورى هذه الموسم، حيث تعادل مع المصرى سلبيا، ومع الإنتاج الحربى 3 /3 وسقط أمام الجونة 2 /1 ثم تعادل مع البنك الأهلى سلبياً، وتعد هذا المرة هى الأولى مُنذ بداية الألفية الجديدة، التى يفشل فيها الإسماعيلى فى تحقيق أى انتصار خلال أول 4 جولات بالدوري.

ويأمل مسئولو الدراويش فى إعلان اسم المدرب الجديد سريعاً لاسيما أن الفريق مرتبط بمباراة أسوان بالجولة الخامسة للدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

من جهته أكد خالد سليمان، وكيل أعمال الفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز، أنه لم يتلق أى اتصالات من مسئولى الإسماعيلى بشأن إعادة ديسابر لقيادة الدراويش خلفا للبرازيلى هيرون ريكاردو الذى تمت إقالته من منصبه بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وقال خالد سليمان، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "ديسابر مستمر مع فريقه نيورت الفرنسي، وينافس بقوة على التأهل للدروى الفرنسي، حيث يحتل فريقه المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن المتصدر".

وأضاف خالد سليمان، "ديسابر مستقر مع فريقه ولديه مشروع يسير وفق أسس محددة من إدارة ناديه ولا توجد لديه نية لترك فريقه سوى بإغراءات مادية كبيرة ولا توجد أى مفاوضات بينه وبين إدارة الإسماعيلي".