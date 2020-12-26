شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة لباتشيكو.. وتقسيمة للاعبين قبل موقعة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران اليوم السبت، فى ملعب النادى، وتحدث باتشيكو مع اللاعبين عن اللقاء القادم وأهميته، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم خلال الفترة المقبلة وأكد المدرب للاعبين ثقته فى الجميع، فى تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، كما شرح لهم بعض الأمور الفنية والتكتيكية لتنفيذها.

فيما وضع الجهاز الفنى للزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذى أقيم على ملعب النادى، حيث تم التركيز على بعض الأمور التأهيلية والبدنية الخاصة، لرفع معدل اللياقة لدى الجميع، استعدادا للقاء القادم وشارك مصطفى محمد مهاجم الفريق فى جزء من التدريبات التأهيلة إلى جانب مران فى الجيمانزيوم.

فيما خاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية وجاءت التقسيمة فى جزء من الملعب، تم خلالها التركيز على بعض الجمل التكتيكية الخاصة وظهر الحماس والقوة بين اللاعبين، استعدادا للقاء القادم أمام سموحة، وحرص باتشيكو المدير الفني للفريق ومدحت عبدالهادي المدرب العام، على توجيه تعليمات خاصة للاعبين خلال التقسيمة وتصحيح بعض الأمور الفنية.

بينما تأكد ابتعاد مصطفى محمد مهاجم الزمالك، عن الحسابات الفنية فى مواجهة سموحة، بعدما تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الأخيرة لرغبته فى الانتقال إلى سانت إتيان الفرنسى ليتواجد اليوم فى مقر النادى ويكتفى بأداء تدريبات تأهيلية لذلك لن يكون جاهزا للمواجهة المقبلة مع الفريق الأبيض أمام نظيره السكندرى.