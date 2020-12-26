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الامارات | ليستر ينجو من الهزيمة أمام مانشستر يونايتد ويحتفظ بالمركز الثاني

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لندن - د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفلت ليستر سيتي من الهزيمة على ملعبه تزامنا وحقق تعادلا مثيرا أمام ضيفه مانشستر يونايتد 2 / 2 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من الممتاز لكرة القدم.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 23 ثم أدرك هارفي بارنيس التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 31 .

وفي الشوط الثاني، تقدم مانشستر يونايتد مجددا بهدف سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 79 ثم أدرك النجم جيمي فاردي التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 85 .

وحافظ ليستر سيتي بذلك على موقعه في المركز الثاني رافعا رصيده إلى 28 نقطة كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث.

ويمتلك حامل اللقب فرصة لتعزيز موقعه في الصدارة عبر مباراته في المرحلة، المقررة غدا الأحد أمام ويست برومويتش ألبيون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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