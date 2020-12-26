شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبي الزمالك في نهاية المران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية على هامش المران الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وجاءت التقسيمة في جزء من الملعب، تم خلالها التركيز على بعض الجمل التكتيكية الخاصة. وظهر الحماس والقوة بين اللاعبين، استعدادا للقاء القادم أمام سموحة.
وحرص جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، ومدحت عبدالهادي، المدرب العام، على توجيه تعليمات خاصة للاعبين خلال التقسيمة وتصحيح بعض الأمور الفنية.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
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