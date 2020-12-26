شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لاوتارو مارتينيز يكشف موقف اللاعب من الرحيل عن إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كارلوس ألبرتو ياكيه، وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، موقف اللاعب من الرحيل عن صفوف النيراتزوري في الفترة المقبلة، في ظل اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.
وقال ألبرتو، في تصريحات إعلامية: «لاوتارو بخير في المكان المتواجد به، ينمو ويتحسن، إنه رجل يتمتع بإمكانات هائلة، بلا حدود، ويمكنه أن يصبح بالقمة، الشيء المهم هو أن يعتاد على الكرة الأوروبية بأسرع وقت، لقد جاء إلى إيطاليا ولعب تلقائيا، إنه يركض ويسجل وقد أصبح الناس مغرمين به، وساعده ذلك على الاستمرار في إثبات جدارته».
وحول بقائه في الإنتر من عدمه، قال: «لاوتارو لديه 3 سنوات أخرى في عقده، من يريد التعاقد معه عليه أن يجد اتفاقا مع إنتر، لكنه هادئ وسعيد، يلعب وينمو».
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