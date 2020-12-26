شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إيطالى يكشف حقيقة انتقال مارسيلو إلى يوفنتوس في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، حقيقة اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد، الشهر المقبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كانت تقارير صحفية، زعمت أن مارسيلو في طريقه للرحيل عن الريال في الشتاء، بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي.

ووفقا للموقع، فإنه لا توجد أي فرصة لتعاقد يوفنتوس مع مارسيلو في الميركاتو الشتوي المقبل، كما أن اليوفي لم يقم بأي تحرك للحصول على خدمات اللاعب.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن الريال يجمد وضعه في الميركاتو، وبالتالي لن يتعاقد مع أي لاعب في يناير أو يسمح بخروج آخر، وأوضح أن مارسيلو سيظل في ريال مدريد حتى نهاية الموسم، وإن رحل سيكون في الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط خلالها مارسيلو بالانتقال إلى يوفنتوس، بسبب الصداقة التي تجمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.