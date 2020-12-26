شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبدالغني: «يا ناس ياهو أنا ممنوع من الظهور الإعلامي ليه؟» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعرب مجدى عبدالغنى عن اندهاشه من عدم دعوته للظهور في القنوات الرياضية.
وقال في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لا أعرف سر عدم دعوتى في أي برنامج وتجاهل تاريخى الطويل وكونى صاحب الهدف المصري الأشهر في كأس العالم».
وتابع: «هل لازم أكون مسؤول في اتحاد الكرة عشان يستضيفونى؟».
واختتم متسائلًا: «يا ناس ياهو، أنا ممنوع من الظهور ليه؟».
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