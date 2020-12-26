شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لمصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من التدريبات الجماعية للفريق اليوم والتي أقيمت بملعب عبداللطيف أبورجيلة. وأدى اللاعب جزء من المران التأهيلي مع اللاعبين بعدها استكمل باقي التدريبات بجيمانيزيوم النادي، ضمن البرنامج التدريبي الموضوع من قبل الجهاز الفني. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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