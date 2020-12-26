شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليًا خاصًا للاعبين على هامش المران الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبورجيلة. ركز الجهاز الفني على بعض الأمور التأهيلية والبدنية الخاصة، لرفع معدل اللياقة لدى الجميع، استعدادًا للقاء القادم. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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