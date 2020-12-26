شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين «باتشيكو» ولاعبى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وتحدث «باتشيكو» مع اللاعبين عن اللقاء القادم وأهميته، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد الفترة المقبلة.

وأكد المدرب للاعبين ثقته في الجميع، في تقديم الأفضل خلال الفترة القادمة كما شرح لهم بعض الأمور الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الإثنين المقبل بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.