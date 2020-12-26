شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتجاهل ضم «ديباي» ويفضل ضم مدافع في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغموض، موقف نادى برشلونة، من التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي تبدأ في يناير المقبل.

كان ديباي، مطلبا مهما لبرشلونة الصيف الماضي، بناء على طلب رونالد كومان، المدير الفني للبارسا، وقالت «سبورت» الكتالونية، فإن صفقة «ديباي»، تبتعد عن برشلونة، لأن موقف النادي الكتالوني بات غير واضح من التحرك لضم اللاعب الهولندي.

وأشارت إلى هناك تخوفات لدى برشلونة من استثمار أموال في مهاجم جديد، عقب ظهور بيدري مع الفريق الأول، بالإضافة إلى الأداء الجيد لمارتن برايثوايت، مع استعادة عثمان ديمبلي وأنسو فاتي.

وأوضحت أن صفقة «ديباي» ليست مستبعدة في برشلونة بنسبة 100%، لكنها لم تعد أولوية، والأولوية هي ضم مدافع جديد في الشتاء، وذكرت أن الاحتمال الوحيد لتعاقد برشلونة مع «ديباي»، سيكون برحيل أحد المهاجمين، و«برايثوايت» يعد الاسم الأقرب، لكنه يرفض مغادرة كامب نو.