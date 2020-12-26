شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تدرس إصدار بيانًا جديدًا بعد «قرار التجميد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعتزم اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب إصدار بيانًا جديدًا لتوضيح موقفها ومقصدها من البيان الأول الخاص بتعليق البطولات وعدم إقامة المباريات في الصالات المغطاة، بعدما أحدث البيان الأول من الأوليمبية حالة من اللغط.

وكشف مسؤول بارز في مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن اللجنة ستصدر بيانًا جديدًا لتدارك اللغط الذي أحدثه البيان الأول.

وأوضح المصدر أنه لا يوجد أي تضارب بين موقف اللجنة وموقف الوزارة بشأن تعليق وتجميد البطولات بسبب تفشي فيروس كورونا.