شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بوزارة الرياضة لـ«المصري اليوم»: تحرك رسمي ضد اللجنة الأولمبية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل وزارة الشباب والرياضة أن إدارة التفتيش تجهز مفاجاة غير سارة للجنة الأوليمبية المصرية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المصدر لـ«المصري اليوم» أن تحرك الوزارة ضد اللجنة الأوليمبية يأتي بعد البيان الرسمي الأخير الذي أصدرته اللجنة بتعليق وتجميد جميع البطولات في الصالات المغطاة، الأمر الذي أحدث لغطًا وارتباك داخل الوسط الرياضي يهدد مونديال كرة اليد الذي تستضيفه مصر يناير المقبل.

وألمح المصدر إلى أنه من المتوقع إصدار تقرير المخالفات المالية الخاصة باللجنة الأوليمبية، إلا أنه عاد ليؤكد على أن الوزارة ستنتظر بعض الأيام قبل الكشف عن تحركها الرسمي والقانوني ضد اللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب.