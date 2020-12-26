شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثروة محمد صلاح وحجم تبرعاته في نجريج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت وسائل إعلام إنجليزية عن ثروة النجم المصرى محمد صلاح المحترف في نادى ليفربول الإنجليزي، وعن قيمة المبالغ التي تبرع بها لصالح الأعمال الخيرية في مصر.

ذكر موقع «GivemeSport» البريطاني أن إجمالي أرباح محمد صلاح من عقده مع ليفربول تصل إلى 23.1 مليون دولار، حيث يحتوى عقده على حوافز ترتبط بالأداء وتسجيل الأهداف بجانب الراتب.

وأضاف الموقع أن محمد صلاح يتعامل مع العديد من الرعاة، ويكسب أيضا من الرعاة حوالى 12 مليون دولار، ويحتل صلاح المركز 34 في قائمة الرياضيين الأعلى أجراً لعام 2020.



وخلال عام 2020، تبرع محمد صلاح بلحوم طازجة وطعام يقدر ثمنها بحوالي 405 آلاف جنيه إسترليني، لبعض المؤسسات في نجريج.