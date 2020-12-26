شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة على موعد غدا مع «مرتضي منصور» في قضية «عزله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أولي جلسات هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تنعقد صباح غدا الأحد لنظر الطعن المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد.

سيناريوهان لجلسة «المفوضين» ينتظر الطعن أحدهما غدا، الأول هو أن تنتهي الهيئة من كتابة تقرير رأيها في الطعن تمهيداً لتقديمه إلى المحكمة وتحديد أقرب جلسة لإستكمال نظر الطعن, وإما أن تحدد هيئة المفوضين جلسة أخرى لتستكمل دراسة الطعن حتي تنتهي من كتابة رأيها وإيداعه في تقرير أمام محكمة القضاء الإداري.

كانت محكمة القضاء الإداري قررت في جلستها السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي إحالة الطعن للهيئة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، ولم تحدد جلسة لإيداع التقرير.

يذكر أن مرتضي منصور أقام الطعن عقب صدور قرار اللجنة الأوليمبية المصرية يوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات، وقال فيه أن «القرار يمثل انحرافا بالسلطة وعلي غير سند صحيح من القانون، كما انه يستهدف نادي الزمالك ويزعزع استقراره خاصة في ظل تحقيقه لعدد من البطولات في السنوات الأخيرة تحت رئاسته».