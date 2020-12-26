شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يسجل رقمًا جديدًا في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق سموحة رقماً مميزاً بعد أن تجنب الهزيمة على مدار 13 مباراة متتالية ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحول سموحة تأخره في أخرى أمام وادي دجلة بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 ورفع رصيده إلى 5 نقاط في جدول البطولة .

ولم يخسر سموحة منذ يوم 5 سبتمبر الماضي ببطولة الدوري بعد تعادله مع الإنتاج الحربي بنتيجة 3-3 في الدوري بالموسم المنقضي مع مدربه السابق حمادة صدقي ثم تولى المهمة أحمد سامي المدير الفني الحالي الذي قاد الفريق لتجنب الهزيمة على مدار 13 مباراة متتالية.

وبدأ «سامي» مشواره بتعادل مثير مع الزمالك بنتيجة 3-3 يوم 10 سبتمبر الماضي ثم فاز على الجونة بنتيجة 2-1 وتغلب على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0 وتعادل مع وادي دجلة بدون أهداف ثم فاز على حرس الحدود بنتيجة 2-0.

وتعادل سموحة مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما ثم فاز على الاتحاد بنتيجة 2-1 ثم تعادل بدون أهداف مع المقاصة وفاز على نادي مصر في ختام الدوري