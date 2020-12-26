شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الشباب والرياضة: 16 فريقًا في دوري منطقة شمال سيناء للميني فوتبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن 16 فريقًا في دوري منطقة شمال سيناء لرياضة الميني فوتبول..مشيرًا إلى إقامة أول مباراة في دوري المناطق المؤهلة للدوري العام المصري على أرض مدينة العريش بين فريقي اتحاد سيناء وشباب مصر، على ملعب مركز شباب المساعيد، بحضور أحمد سمير، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المصغرة «الميني فوتبول».

وأضاف راشد، أنه في نهاية الموسم سيتم تصعيد الفريق الأول للعب في الدوري المصري للميني فوتبول «الممتاز أ» وتصعيد الفريقين الثاني والثالث للدوري المصري «الممتاز ب».

بدوره قال رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، أحمد سمير، إن شمال سيناء أرض البطولات والتضحيات وتم اختيارها لإطلاق الحلم الكبير وهو الدوري المصري الأول للميني فوتبول دوري المناطق المؤهل للدوري العام الممتاز للميني فوتبول في تاريخ اللعبة بجمهورية مصر العربية من أرض سيناء الحبيبة وتحديدا من شمال سيناء تحية إلى أرواح أبطال القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية لتحيا مصر فكان لزاما علينا أن يكون الإنطلاق من هنا لتكون رسالة للعالم أن مصر ماضية نحو بناء مستقبلها بسواعدها وأن مصر أمنه مطمئنة .

ووجه سمير التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث قال إن لمصر قائد جيش درع وسيف قادرون أن يحموا حماها فتحية إلى قائد سفينة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي الشباب المصري وقائد مسيرة البناء والتنمية .

كما وجه سمير الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صاحب الأيادي البيضاء في إطلاق الإتحاد، كما وجه الشكر للواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وكل القيادات الامنية بمصر ومحافظة شمال سيناء ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ومنطقة الميني فوتبول بمحافظة شمال سيناء وفرقها الرياضة المشاركة بدوري المناطق.

قال سمير انه بفضل الله سيتحقق الحلم والذي كان سببا للعودة لمصر الوطن كأحد طيور مصر المهاجرة بعد ما يقرب من غياب عشرين سنة ليري هذا الحلم يتحقق على أرض الواقع بعد مجهود وعرق على مدى أربع سنوات حتى قبل إشهار الاتحاد من العمل ليل نهار حتى أصبح الحلم حقيقة.