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FIFA يلغي مونديالي الشباب والناشئين

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جدة - خالد شويل - ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين لعام 2021، وكان من المفترض أن تستضيف بيرو نسخة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، وتحتضن إندونيسيا نسخة مونديال الشباب تحت 20 عاما، خلال الفترة ما بين 20 مايو و12 يونيو المقبلين.

وقال الـ«فيفا» في بيان: «نتيجة لوباء ، قرر مكتب مجلس فيفا إلغاء نسخة عام 2021 من كأس العالم تحت 20 سنة وكأس العالم تحت 17 سنة».

وأضاف: «تم تعيين إندونيسيا والبيرو لاستضافة نسخة 2023 من كأس العالم تحت 20 سنة وكأس العالم تحت 17 سنة على التوالي».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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