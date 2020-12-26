شكرا لقرائتكم خبر عن FIFA يلغي مونديالي الشباب والناشئين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين لعام 2021، وكان من المفترض أن تستضيف بيرو نسخة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، وتحتضن إندونيسيا نسخة مونديال الشباب تحت 20 عاما، خلال الفترة ما بين 20 مايو و12 يونيو المقبلين.

وقال الـ«فيفا» في بيان: «نتيجة لوباء كورونا، قرر مكتب مجلس فيفا إلغاء نسخة عام 2021 من كأس العالم تحت 20 سنة وكأس العالم تحت 17 سنة».

وأضاف: «تم تعيين إندونيسيا والبيرو لاستضافة نسخة 2023 من كأس العالم تحت 20 سنة وكأس العالم تحت 17 سنة على التوالي».