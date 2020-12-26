شكرا لقرائتكم خبر عن FIFA يلغي مونديالي الشباب والناشئين والان مع التفاصيل
وقال الـ«فيفا» في بيان: «نتيجة لوباء كورونا، قرر مكتب مجلس فيفا إلغاء نسخة عام 2021 من كأس العالم تحت 20 سنة وكأس العالم تحت 17 سنة».
وأضاف: «تم تعيين إندونيسيا والبيرو لاستضافة نسخة 2023 من كأس العالم تحت 20 سنة وكأس العالم تحت 17 سنة على التوالي».
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