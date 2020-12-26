شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يضرب الباطن بالثلاثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عاد الشباب لطريق الانتصارات بثلاثية لهدف على ضيفه الباطن في انطلاقة الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأحرز أهداف الشباب فابيو مارتينيز (د: 18)، ونواف العابد (د: 48)، وكريستيان جوانكا (د: 78)، فيما جاء هدف الباطن عن طريق هدافه فابيو ابرو (د: 71)، وبهذه النتيجة يصل الشباب للنقطة 18 متمسكاً بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة وفي المركز العاشر.



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