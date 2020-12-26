شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تلاقي العراق ودياً في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تأمين مباراة ودية للمنتخب العراقي الأول أمام شقيقه الإماراتي خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل،

وقال الناطق باسم الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم هشام محمد، إن الهيئة التطبيعية اتفقت مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على تأمين مباراة ودية على أرض الامارات خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأوضح أن التطبيعية فتحت قنوات الاتصال مع عدد من اتحادات الدول الأخرى من أجل تأمين مباراة ودية ثانية للمنتخب الوطني، مؤكداً، أن موعد المباراة الثانية سيكون أيضاً خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

يذكر أن المنتخب العراقي سيواجه نظيره الكويتي ودياً على ملعب «جذع النخلة» بالبصرة في السابع والعشرين من الشهر المقبل، وتأتي هذه المباريات في إطار استعدادات «أسود الرافدين» لتكملة التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

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