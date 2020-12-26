موعد مباراة ليفربول وويست بروميتش.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، نظيره ويست بروميتش، على ملعب آنفيلد، في السادسة والنصف مساء غدا الأحد، في الجولة الـ15 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه الكبير على كريستال بالاس 7-0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الأول بـ31 نقطة، فيما يأتي ويست بروميتش في المركز

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وتياجو ألكانترا وجو جوميز وميلنر وجوتا للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، ماتيب، فابيانو، روبتسون

الوسط: فينالدوم، هندرسون، جونز، ساديو ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي 2 - beIN Sports HD 1، بتعليق: خليل البلوشي.