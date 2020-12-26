كلوب يرد على غضب صلاح ورحيله عن ليفربول.. و5 بدائل لتعويض غياب الفرعون

كتب: ضياء السقا

رد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على احتمالية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الفريق، مؤكدا أنه لا يرى سببا وجيها يجعل أي لاعب يرغب في الرحيل عن ملعب أنفيلد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النادي الإنجليزي لا يغلق الباب أمام من يريد الانتقال لفريق آخر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ويست برومتش:"السبب الوحيد للرحيل عن ليفربول في الوقت الراهن هو الطقس. هل هناك سبب آخر؟ هذا أحد أكبر أندية العالم. ندفع مالا جيدا، ربما ليس الأكثر في العالم لكننا ندفع جيدا، لدينا ملعب استثنائي وجمهور رائع، لدينا قاعدة جماهيرية في العالم كله ولوننا هو الأحمر، وهو اللون الأفضل بأي حال".

وواصل المدرب الأسبق لدورتموند وماينز "لا يمكنك إرغام الناس على البقاء. لم نفعل ذلك أبدا بالمناسبة. الأمر يتعلق بالتوقيت، الوقت المناسب. نجري تغييرات ونجلب لاعبين وإذا أراد لاعب الرحيل لا نستطيع إيقافه، فقط لا أفهم لماذا يرغب أحد في الرحيل؟".

وعن تصريح صلاح، الذي قال إنه لا يمانع اللعب لريال مدريد أو برشلونة، أوضح "قال ذلك لأن الناديين مهتمان به ربما ولم يغلق الباب. لو سألت أي لاعب في العالم، لا ينتمي لبرشلونة أو ريال مدريد، هل تتخيل اللعب هناك يوما ورد عليك: لا، الكرة الإسبانية لا تناسبني، لماذا سيقول ذلك؟ ما قاله صلاح إننا سنرى والأمر في يد ليفربول. هذا صحيح بنسبة 100% والأمر يتعلق بالحديث في المستقبل. لا توجد مشكلة. صلاح لاعب مهم جدا بالنسبة لي وهذا واضح لكن ما يقال عنه الآن ليس صحيحا".

واستمر كلوب حديثه عن النجم السابق لروما وتشيلسي وبازل "لاعبو الكرة لابد أن يكونوا في أعلى مستوى من الثقة بالنفس ليقدموا أفضل ما لديهم. هذه الثقة تجعلك شخصا خاصا لكن التعامل مع هذا الأمر يوميا ليس سهلا. هذه وظيفتي، التعامل مع مثل هذه الأمور، حتى الآن لا توجد مشكلة، ولا أرى مشكلة في المستقبل".

وعن غضب صلاح بسبب عدم حصوله على شارة القيادة في مباراة ميتلاند بدوري أبطال أوروبا، قال كلوب إنه أخطأ في ذلك الأمر، لكن ليس في حق صلاح، فأوضح "كنت قائدا لوقت طويل خلال مسيرتي ولطالما قلت في نفسي: أي وظيفة هذه؟ لأنه لا توجد منافع كثيرة وهناك عمل كبير. لم أشعر، أو لا أشعر، بأهمية أن تكون قائدا للفريق. قبل المباراة لم أدرك أهمية الأمر بالنسبة للاعبين ولم أدرك مدى أهمية الأمر بالنسبة لترينت (أليكساندر-أرنولد الذي ارتدى الشارة)".

وأردف كلوب "لدينا لجنة، مكونة من جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك وجورجينيو فينالدوم. هؤلاء هم قادة الفريق. لو لم يلعبوا جميعا تذهب الشارة عادة للاعب الأقدم. اعتقدت أن أليكساندر أرنولد هو القائد في تلك الحالة، لا أقصد بالنظر إلى مشواره مع فريق الشباب، لكن وفقا لمسيرته مع الفريق الأول. ثم أخبرني أحدهم أنه في تلك الحالة كان مفترضا أن يكون ديفوك أوريجي هو القائد. لذا هذا خطأي".

وأتم كاشفا حديثه مع صلاح حول الأمر "تكلمت معه وأوضحت الأمر. لا توجد مشكلة بالنسبة لي في الحوار الذي أجراه، يبدو أنه كان محبطا. لم أفعل ذلك عن عمد (حرمان صلاح من الشارة)، ولو ارتكبت خطأ فهو بعدم منح أوريجي الشارة في ذلك اليوم".

5 مرشحين لتعويض صلاح فى ليفربول

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحيفة "ديلي إكسبريس"البريطانية، إن يورجن كلوب، بدأ في تحديد بدائل محتملة تحسبا لرحيل النجم المصري عن الريدز مستقبلاً، من أجل سد الثغرة الهجومية التي يتسبب فيها الفرعون.

وكان صلاح ألمح بالرحيل عن أنفيلد خلال التصريحات التي ادلها بها في حوار مع صحيفة "آس"الإسبانية، بأنه منفتح للعب مع برشلونة أو ريال مدريد في المستقبل القريب.

أضافت الصحيفة، إن كلوب، حدد كلاً من جادون سانشو موهبة بروسيا دورتموند، جاك جريليش نجم أستون فيلا، عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو ثنائى برشلونة، وماركو أسينسيو جناح ريال مدريد الإسباني، لتعويض محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول.