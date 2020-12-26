طقس الكريسماس .. أمطار وشبورة مائية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 إلى الجمعة 1 يناير 2021.

خريطة الأمطار والظواهر الجوية، المتوقعة على مدار الأسبوع الجاري، بداية من غدا وحتى اليوم الأول من السنة الجديدة 2021،وشملت خريطة الأمطار تفاصيل عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال ليلة رأس السنة.

الأحد 27 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة ، وشبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

الاثنين 28 ديسمبر

أمطار خفيفة -30 % تقريبا- على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة و أمطار خفيفة -30 % تقريبا- على مناطق من حلايب وشلاتين، وشبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 29 ديسمبر

أمطار خفيفة -30 % تقريبا- على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 30 ديسمبر

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 31 ديسمبر

أمطار خفيفة -30 % تقريبا- على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وشبورة مالية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 1 يناير 2021

شبورة مالية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما طالبت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مؤكدة تحديث التنبؤات يوميًا