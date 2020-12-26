سيحصل على ضعف راتبه في صن داونز.. سيرينو على أعتاب القلعة الحمراء.. ومعلومات لا تعرفها عن اللاعب الأورجوياني

كتب: ضياء السقا

اقترب النادي الأهلي، من الحصول على خدمات جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تقديم الإدارة الحمراء عرضا رسميا للاعب الأورجوياني.

وبحسب "اليوم السابع"، أرسل النادى الأهلى، عرضاً رسمياً إلى صن داونز، لشراء سيرينو، بقيمة 2.5 مليون دولار، لمدة 3 مواسم.

ومن المقرر أن يحصل سيرينو على راتب سنوي مع الأهلي يقدر بضعف ما كان يتقاضاه في صن داونز، حيث كان اللاعب يتقاضى ما يقارب 500 ألف دولار في الموسم ليحصل في القلعة الحمراء على قرابة المليون دولار كراتب سنوي بجانب مكافآت التتويج بالبطولات وبعض الامتيازات الخاصة.

وشهدت الأيام الماضية توتر علاقة سيرينو بإدارة صن داونز بسبب عدم مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق من أجل الموافقة على طلبه باللعب للأهلي.

من هو سيرينو؟

يبلغ من العمر 29 عاما، وبداية سيرينو كانت مع فريق رامبلا جونيورز الأوروجوياني إلا أنه لم يستمر طويلاً ليخوض تجربة في تشيلي مع فريق سان فيليبي ثم رحل إلى فريق سان لويس في موسم (2015 - 2016).

محطة سيرنيو في تشيلي توقفت في موسم (2016 - 2017) برحيله إلى صفوف فريق بوليفار البوليفي في صفقة انتقال حر لتكون هذه التجربة مميزة للاعب بعدما سجل 18 هدفًا في 41 مباراة.

يناير عام 2018 شهد رحيل سيرينو من تشيلي لخوض تجربة جديدة في القارة الأفريقية وتحديدًا اللعب في صفوف صنداونز وهو الأمر الذي لم يكن بالسهل على اللاعب الأوروجوياني.

في فبراير الماضي نصح بيستو موسيماني الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم من أجل إقناع سيرينو باللعب لمنتخب "البافانا بافانا" نظرًا لعدم مشاركته في أي مباراة دولية مع منتخب بلاده أوروجواي.

بالنظر إلى إمكانيات سيرنيو، فاللاعب الأوروجوياني يُعد ورقة مميزة عند موسيماني، مدربه السابق نظرًا لقدرته على المشاركة في أكثر من مركز في الجانب الهجومي سواء الأيمن أو الأيسر بجانب قدرته أيضًا على اللعب كمهاجم ثان.