شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد خارج مواجهة الزمالك أمام سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد ابتعاد مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، عن الحسابات الفنية فى مواجهة سموحة، التى ستقام بعد غد الاثنين فى بطولة الدورى الممتاز، بعدما تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الأخيرة لرغبته فى الانتقال إلى سانت إتيان الفرنسى ليتواجد اليوم فى مقر النادى ويكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم.

ومن المقرر أن يعقد أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع مصطفى محمد ستشهد الحديث حول كافة تفاصيل المرحلة المقبلة وموقف النادى من احترافه من عدمه، فيما أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أن الخماسى محمود علاء وطارق حامد ومحمد عبد السلام وأسامة فيصل وحسام أشرف، خماسى الفريق المصاب بفيروس كورونا، لن يلحقوا بمباراة الفريق المقبلة أمام نظيره السكندرى.

وكشف رئيس الجهاز الطبي لنادى الزمالك أن محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق بات جاهزا للمشاركة فى المباريات، وأوضح أن تقرير الأشعة التى خضع لها اللاعب عند إصابته في الركبة أنه مصاب فى الرباط الصليبى رغم أن الأمر كان عبارة عن كدمة قائلا، "أشعة الرنين تصيب وتخطئ من مكان لمكان ولذلك لا أعتمد على الأشعة لأن الفحص المبدئى كان يشير لعدم وجود قطع فى الرباط الصليبى، وعندما أجريت له أشعة فى مكان آخر بخلاف المكان الأول الذى خضع له فى الشرقية تأكد عدم إصابته بالرباط الصليبى وخضع للتأهيل وعاد إلى التدريبات وأصبح جاهزاً الآن للمشاركة فى المباريات".