شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص لعبد الله جمعة فى صالة جيم الزمالك قبل مواجهة سموحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد الرزاق شيكابالا، نجم نادى الزمالك، فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، لعبد الله جمعة زميله بالفريق من داخل صالة الجيم الخاصة بالنادى، وظهر عبد الله جمعة فى وصلة رقص على أنغام المهرجانات خلال تدريب اللاعبين. وتعافى عبد الله جمعة مؤخراً من الاصابة بفيروس كورونا، والذى أبعده عن المشاركة مع الفريق الأبيض فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ومباريات كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، الدخول فى معسكر مغلق غدا الأحد في أحد الفنادق القريبة من ملعب برج العرب، استعدادًا لمواجهة سموحة، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويسافر الفريق إلى الإسكندرية غدا للدخول فى معسكر مغلق قبل مباراته مع سموحة بـ 24 ساعة حيث يستعد الأبيض لمواجهة الفريق السكندري، الاثنين المقبل 28 ديسمبر.

ويواصل الزمالك استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة سموحة، ويخضع الفريق اليوم لتحليل كاشف الدم السريع "رابيد تيست"، الذى يتم الخضوع له وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة قبل مباريات بطولة الدورى الممتاز.

من جانبه، فاجأ محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، مسئولى ناديه أثناء مفاوضات تجديد عقده الحالى، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بعد الدخول فى مفاوضات مع الفهد الأسمر مثله مثل باقى زملائه.

مصدر مطلع داخل الزمالك، كشف أن شيكابالا هو اللاعب الوحيد الذى رفض تحديد قيمة مالية معينة لتجديد عقده، عكس باقى زملائه، وأكد الفهد الأسمر لمسئولى القلعة البيضاء أنه مستمر مع النادى إذا طلب منه ذلك، بغض النظر عن قيمة راتبه السنوى والذى لن يمثل أى عائقاً بالنسبة له للاستمرار.

وأعلن نادى الزمالك، فى وقت سابق، السعى وراء تعديل عقد شيكابالا نظرا لتقاضى الفهد الأسمر راتبا سنويا لا يتناسب مع تاريخه وإمكانيته، حيث لا يتعدى راتبه 3 ملايين جنيه سنويا، بينما هناك لاعبون آخرون يتقاضون أكثر من 10 ملايين جنيه سنويا.

وأكد مسئولو الزمالك لشيكابالا أن مسألة بقائه واستمراره مع الفريق أمر مفروغ منه، نظرا لدوره المهم، سواء من الناحية الفنية داخل المستطيل الأخضر أو من الناحية النفسية خارج الملعب وقيادته لزملائه ومساهمته فى حل العديد من الأزمات التى تطرأ على الفريق.

وشدد المصدر الزملكاوي على أن شيكابالا سيتم تكريمه بشكل مناسب فى العقد الجديد، ولن يقل راتبه السنوى عن 10 ملايين جنيه سنويا.