7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها إعلان اللجنة الأولمبية تعليق إقامة البطولات داخل الصالات المغلقة، والـ4 ملايين جنيه مكافأة منتخب مصر بعد تخطى توجواللجنة الأولمبية تعلن تعليق إقامة البطولات داخل الصالات المغلقة

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أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بياناً بشأن تعليق إقامة أى بطولات فى صالات مغطاة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.

4 ملايين جنيه مكافأة منتخب مصر بعد تخطى توجو

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اعتمد اتحاد الكرة، مبلغ 4 ملايين جنيه مكافأة لاعبى منتخب مصر الأول بعد تخطى توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، حيث نجح الفراعنة في الفوز بالقاهرة بهدف نظيف سجله محمود الونش، قبل الفوز في مواجهة الإياب في توجو بنتيجة 3-1 ليتصدر منتخب مصر المجموعة ويقترب بقوة من التأهل الرسمي للبطولة حيث يحتاج نقطة واحدة لضمن التأهل رسميا، ويحصل لاعبو المنتخب على مبلغ 4 ملايين جنيه وفقا للائحة منتخب مصر الجديدة.

أوباما يطلب 12 مليون جنيه لتجديد عقده مع الزمالك

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عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مفاوضات مع يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، للحديث عن تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، وشهدت الجلسة ترحيبا كبيرا من جانب اللاعب بتوقيع عقد جديد.

الزمالك يدرس استبعاد مصطفى محمد من مواجهة سموحة بالدورى

https://m.youm7.com/story/2020/12/26/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%89/5128759

يدرس الجهاز الفنى لنادى الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق من مواجهة سموحة، التي ستقام بعد غد الإثنين، في بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الأخيرة لرغبته فى الانتقال إلى سانت إتيان الفرنسى

الأهلى يرسل عرضاً رسمياً إلى صن دوانز لشراء سيرينو بـ 2.5 مليون دولار

https://m.youm7.com/story/2020/12/26/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%80/5129493

أرسل النادى الأهلى، عرضاً رسمياً إلى نادى صن داونز الجنوب أفريقى، لشراء جاستون سيرينو صانع ألعاب الفريق، بقيمة 2.5 مليون دولار، وذلك في ظل اقتناع الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيمانى بإمكانيات اللاعب، وأنه سيمثل إضافة قوية للأهلى خلال الفترة المقبلة، وتعقد إدارة صن داونز جلسة مع سيرينو عقب انتهاء أجازة أعياد الميلاد والعام الجديد لتحديد مستقبله في النادى، خاصة بعد إعلان اللاعب رغبته في الانتقال للأهلي الذى عرض عليه ضعف راتبه الحالي وذلك بعد أن طلب موسيماني المدير الفني للأهلي ضمه.

تعرف على موقف فرجاني ساسي من مباراة الزمالك أمام سموحة

https://m.youm7.com/story/2020/12/26/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9/5129441

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك موقف التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، من المشاركة فى مباراة سموحة، بعد غد الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع الثالث لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد إصابته بكدمة خفيفة خلال مران الفريق أمس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

الزمالك يعسكر فى الإسكندرية غدا لمواجهة سموحة بدون خماسى كورونا

https://m.youm7.com/story/2020/12/26/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/5129276

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق غدا الأحد في أحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، استعدادًا لمواجهة سموحة، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويسافر الفريق إلى الإسكندرية غدا للدخول في معسكر مغلق قبل مباراته مع سموحة بـ 24 ساعة حيث يستعد الأبيض لمواجهة الفريق السكندري، يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري.