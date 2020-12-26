شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد سليمان والشحات ومروان محسن قبل مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادي الأهلي تعافي ثلاثي الفريق وليد سليمان ومروان محسن وحسين الشحات من الإصابة التى لحقت بهم خلال الفترة الماضية ، وفي هذا الشأن ، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أن مروان والشحات ووليد سليمان تعافوا من الأصابة التى لحقت بهم خلال الفترة الماضية وعقب الإنتهاء من البرنامج التدريبي الذي خضعوا له الفترة الماضية .

وأوضح مدير الكرة أن الثلاثي بات سليماً وجاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءاً من اليوم بعد تخلص كل منهم من إصابته وانتهاء برنامجهم التأهيلي

وغاب وليد سليمان ومروان محسن عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية بسبب الام الركبة بينما غاب الشحات بعد إجراء عملية في اصبع القدم ، وشارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ليؤكد اللاعبين الثلاثة جاهزيتهم للإرتباطات المقبلة للفريق محلياً وأفريقياً حيث يستعد الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام

وبدأ الأهلى عصر اليوم الاستعداد لمباراة الاتحاد بعدما تم استبدال مباراة الزمالك بمواجهة الاتحاد، حيث تم تأجيل القمة لدواعٍ أمنية، ووصلت بعثة الأهلى صباح أمس الأول الخميس للقاهرة قادمة من النيجر بعد خوض مباراة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وفاز الأهلي على سونيديب بملعب الجنرال سيني كونتشي بهدف نظيف سجله آليو ديانج ليعود المارد الأحمر للقاهرة بفوز ثمين على بطل النيجر ما يُسهّل مهمة الأهلى فى لقاء العودة بالقاهرة والمُحدد له يوم 5 يناير المقبل بشكل مبدئى وبذلك يبدأ بطل مصر أولى خطوات حصد النجمة الأفريقية العاشرة بعدما توّج بالنسخة الأخيرة من البطولة يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه كأكبر نادً حصد البطولة الفريقية في القارة السمراء.