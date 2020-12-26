شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يكشف تطورات مسحة موسيمانى وثلاثى الأهلى وإصابة فى رأس أيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ان نتيجة المسحة الطبية للمدير الفني للفريق بيتسو موسمياني وثلاثي الفريق رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة وعمرو السولية للكشف عن كورونا سوف تظهر مساء اليوم السبت، وقال مدير الكرة انه متواصل بشكل دائم مع الرباعي للاطمئنان على حالتهم الصحية والطبية، وأوضح مدير الكرة أن الرباعي أجرى مسحة طبية جديدة خلال الساعات الماضية على أن تظهر نتيجتها مساء اليوم لتحديد موعد عودتهم للفريق من جديد بعدما حالت إصابتهم بفيروس كورونا دون تواجدهم في تدريبات ومباريات الفريق الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز والمحدد لها مساء الاثنين على ملعب الأهلي بالسلام.

على صعيد متصل ، تعرض أيمن اشرف لاعب الفريق لكدمة قوية في الرأس أثناء مشاركته في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ، وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أسامة مصطفى قبل أن يعود لاستكمال المران وفقرات التدريب.



أيمن أشرف

وبدأ الأهلى عصر اليوم الاستعداد لمباراة الاتحاد بعدما تم استبدال مباراة الزمالك بمواجهة الاتحاد، حيث تم تأجيل القمة لدواعٍ أمنية، ووصلت بعثة الأهلى صباح أمس الأول الخميس للقاهرة قادمة من النيجر بعد خوض مباراة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف سجله آليو ديانج.

وفاز الأهلي على سونيديب على ملعب الجنرال سيني كونتشي بهدف نظيف سجله آليو ديانج ليعود المارد الأحمر للقاهرة بفوز ثمين على بطل النيجر ما يُسهّل مهمة الأهلى فى لقاء العودة بالقاهرة والمُحدد له يوم 5 يناير المقبل بشكل مبدئى وبذلك يبدأ بطل مصر أولى خطوات حصد النجمة الأفريقية العاشرة بعدما توّج بالنسخة الأخيرة من البطولة يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه كأكبر نادً حصد البطولة الفريقية في القارة السمراء.