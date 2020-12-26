شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعقد جلسة فيديو كونفرانس مع لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى عقد اجتماعا بالفيديو كونفرنس مع لاعبى الفريق قبل مران اليوم، موضحاً أن المدير الفنى حرص على التواصل مع اللاعبين والتحدث معهم بشأن عدة أمور فنية خاصة بالارتباطات المقبلة، وأشار مدير الكرة إلى أن موسيمانى اجتمع باللاعبين قبل المحاضرة الفنية للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية والحديث عن سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية، وجاءت جلسة "الفيديو كونفرانس" من موسيمانى للاعبى الأهلى بسبب غياب المدير الفنى عن تدريبات ومباريات الفريق حالياً بسبب إصابته بفيروس كورونا .

ويلتقى فريق الأهلى مع الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلى بالسلام.

على صعيد متصل، طلب جونسون المدرب العام للأهلى من جهازه المعاون تقريرا عن فريق الاتحاد السكندرى، خاصة أن زعيم الثغر يقدم مستويات جيدة هذا الموسم تحت قيادة العميد حسام حسن، ومن المنتظر أن يقود جونسون الأهلى فى مواجهة الاتحاد السكندرى اذا استمرت مسحة موسيمانى إيجابية مُجدداً.

ويركز جونسون الذى يقود الأهلى لحين عودة موسيمانى خلال التدريبات الأخيرة على استغلال الكرات العرضية والكرات الثابتة بحيث تكون أحد أسلحة الفريق، خاصة وأنه من المتوقع أن تكون دفاعات الاتحاد السكندرى محتشدة أمام نجوم الأهلى خلال المواجهة.

وبدأ الأهلى عصر اليوم الاستعداد لمباراة الاتحاد بعدما تم استبدال مباراة الزمالك بمواجهة الاتحاد، حيث تم تأجيل القمة لدواعٍ أمنية، ووصلت بعثة الأهلى صباح أمس الأول الخميس للقاهرة قادمة من النيجر بعد خوض مباراة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف سجله آليو ديانج.