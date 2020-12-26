شكرا لقرائتكم خبر عن نادى عثماسون الرياضى يستضيف بطولة الجمهورية للترايثلون "سباحة ودراجات وجري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف نادى عثماسون الرياضى بالإسماعيلية بطولة الجمهورية للترايثلون ، حيث أعطى المهندس أحمد عصام الدين ، نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه سامى عبد الحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء محمود حسن ، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للترايثلون إشارة انطلاق البطولة بمشاركة 320 متسابقاً من مختلف الأعمار.

وبدأت فاعليات البطولة برياضة السباحة بمسافة 750 متر للمياه المفتوحة ، ثم ينتقل المشارك لسباق الدراجات 20 كيلو متر ، لينتقل للمرحلة الأخيرة من السباق برياضة الجرى ، وهى أخر مسابقات الترايثلون ، وذلك من أمام نادى عثماثون بطريق البلاجات وحتى بيوت الشباب بطول 10 كيلو مترات ، والذى تعتبر نصف المسافات الدولية التى تمارسها البطولة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

شارك بالبطولة 13 نادى يمثلون 5 محافظات هى " الإسماعيلية والقاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس" .

واختتمت فعاليات البطولة بقيام نائب محافظ الإسماعيلية ، ووكيل وزارة الشباب والرياضة والمدير التنفيذى للاتحاد بالبطولة ، بتسليم ميداليات للفائزين بمراحلهم المختلقة، بداية من تحت سن 10 سنوات، تحت سن 12، تحت سن 14، تحت سن 20، تحت سن 24 وتأتى بعد ذلك مرحلة العموم والتى تبدأ من بعد 24 سنه بمراحلها المختلفة .

وأهدى المدير التنفيذى للإتحاد درع لنادى عثماثون الرياضى معربًا عن شكره العميق للنادى ومجلس إدارته على هذا الجهد الكبير باستضافة الشباب المصرى ودعمهم فى ممارسة الرياضة.



بطولة الجمهورية للترايثلون "رياضه الجرى"



المدير التنفيذى للاتحاد البطولة يهدى درع لنادى عثماسون



بطولة الجمهورية للترايثلون " الجرى" للأطفال



بطولة الجمهورية للترايثلون " السباحة "



تسليم جوائز بطولة الجمهورية للترايثلون

المدير التنفيذى لاتحاد البطولة يهدى درع لنادى عثماسون

الفرق المشاركة ببطولة السباحة