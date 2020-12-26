شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يستجيب لبيان الأولمبية ويعلق النشاط بدءًا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد، لبيان اللجنة الأولمبية الذى صدر اليوم بتعليق أنشطة الصالات المغطاة لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر اتحاد الطائرة بيانا جاء كالتالى: "بناء على خطاب اللجنة الأولمبية المصرية والخاص بتعليق إقامة جميع البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا، قرر الاتحاد المصرى للكرة الطائرة إرجاء جميع بطولاته لجميع مستوياتها داخل الصالات أو خارجها للموسم الرياضي 2020/2021 اعتبار من يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 حتى 16 يناير على أن يعاد تقييم الموقف بعد هذا التاريخ".

بينما أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، أنه لا إلغاء للمسابقات المقامة فى الصالات المغلقة، فى ضوء ما تلقته وزارة الشباب والرياضة من استفسارات حول موقف البطولات المقامة داخل الصالات المغلقة، وأن الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل طبية اللجنة الأولمبية جاءت بالتنسيق مع الوزارة وضمن سلسلة التعميمات الهادفة الموجهة لكافة الهيئات الرياضية للوصول إلى أقصى درجات الوقاية والأمان فى الملاعب

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب صباح اليوم ، بياناً بشأن تعليق إقامة أى بطولات فى صالات مغطاة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.

وجاء نص بيان اللجنة الأوليمبية على النحو التالى:-

بالإشارة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بناءً على التقارير المعلنة من وزارة الصحة المصرية في الآونة الأخيرة، وبالإشارة على قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والأفراح وسرادق العزاء في القاعات المغلقة، وبعد مراجعة أكواد وزارة الشباب والرياضة المنظمة لاستئناف النشاط الرياضي في ظل جائحة كوفيد 19.

فإن اللجنة الأولمبية المصرية قررت الأتى :

تعليق إقامة جميع البطولات التى تقام بالصالات المغلقة اعتبارا من تاريخه، ويسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسئول عن اللعبة بإتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعاً بشكل دورى للحد من فرص إنتشار الفيروس، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، التقرير رسمي معتمد من سيادته ومن رئيس الاتحاد.

لا تقام البطولة إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد. واللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية وتحديد مكان إقامة البطولة ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة.

يلتزم الاتحاد بتسليم نتائج المسحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام.. إلخ. على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة، ولا يسمح بدخول أي فرد إلى مكان المنافسات بدون نتيجة المسحات.

تعليق إقامة أي تجمعات للمنتخبات الرياضية أو معسكرات إلا في حالة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة للاعبين المقيمين بالمعسكر أو التجمع. مع الحفاظ على نظام المسحات الدورية) تحدد دورية المسحات بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية للجنة الأوليمبية.

واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية بها ترجو من جميع الاتحادات والفرق الرياضية بالالتزام بالتعليمات حرصاً منا على سلامة جميع أبنائنا من الرياضيين وحتى إنتهاء هذه الجائحة .