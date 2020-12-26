شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة فنية من جونوسن ورابيد تيست قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد كيفين جونسون، المدرب العام للأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبى قبل انطلاق المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وتحدث جونسون مع لاعبى الفريق عن عدة أمور خاصة بفريق الاتحاد السكندرى المقبلة فى الدورى، وأبرز نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس، ويقود جونسون تدريبات الأهلى حالياً بسبب غياب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لإصابته بفيروس كورونا.

ويلتقى الفريق مع الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الاثنين على ملعب الأهلى بالسلام.

فيما أجرى الجهاز الفنى ولاعبو الفريق اختبار رابيد تيست استعداداً للقاء الاتحاد السكندرى، وخضع اللاعبون والجهاز الفنى والطبى والإدارى لاختبار رابيد تيست فى إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبى الخاص بمباريات بطولة الدورى الممتاز.

على صعيد متصل، طلب جونسون من جهازه المعاون تقريرا عن فريق الاتحاد السكندرى، خاصة أن زعيم الثغر يقدم مستويات جيدة هذا الموسم تحت قيادة العميد حسام حسن، ومن المنتظر أن يقود جونسون الأهلى فى مواجهة الاتحاد السكندرى إذا استمرت مسحة موسيمانى إيجابية مُجدداً.

ويركز جونسون خلال التدريبات الأخيرة على استغلال الكرات العرضية والثابتة بحيث تكون أحد أسلحة الفريق، خاصة أنه من المتوقع أن تكون دفاعات الاتحاد السكندرى محتشدة أمام نجوم الأهلى خلال المواجهة.

وبدأ الأهلى عصر اليوم الاستعداد لمباراة الاتحاد بعد استبدال مباراة الزمالك بمواجهة الاتحاد، حيث تم تأجيل القمة لدواعٍ أمنية، ووصلت بعثة الأهلى صباح أمس الأول الخميس للقاهرة قادمة من النيجر بعد خوض مباراة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

وفاز الأهلى على سونيديب على ملعب الجنرال سينى كونتشى بهدف نظيف سجله آليو ديانج ليعود المارد الأحمر للقاهرة بفوز ثمين على بطل النيجر ما يُسهّل مهمة الأهلى فى لقاء العودة بالقاهرة والمُحدد له يوم 5 يناير المقبل بشكل مبدئى وبذلك يبدأ بطل مصر أولى خطوات حصد النجمة الأفريقية العاشرة بعدما توّج بالنسخة الأخيرة من البطولة يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخه كأكبر نادً حصد البطولة الفريقية فى القارة السمراء.