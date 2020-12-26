شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات صفقة سيرينو مع الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات انتقال الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب صن داونز، للنادى الأهلى مسألة وقت ليس أكثر،بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة من جانب الأهلى لحسم الصفقة التى يطلبها الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على وجه السرعة، ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بصفقة سيرينو.

س: ما هى آخر تفاصيل صفقة الأهلى مع سيرينو؟

ج:الأهلى أرسل عرضاً رسمياً لنادى صن داونز لشراء اللاعب الأوروجويانى سيرينو مقابل مليونى و500 دولار لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

س: ماذا عن موقف صن داونز من عرض الأهلي؟

ج: فى البداية رفض صن داونز الاستغناء عن اللاعب لحاجة الفريق لجهوده، قبل أن يُبدى النادى الجنوب أفريقى مرونة فى بيع اللاعب للأهلى بسبب إصرار اللاعب على تحقيق هذه الخطوة.

س: وماذا عن موقف اللاعب من العرض الأهلاوي؟

ج: اللاعب رحّب بشدة بالعرض الأهلاوى وأبلغ إدارة صن داونز صراحة بذلك لحاجته فى خوض تجربة جديدة خارج جنوب أفريقي.

س: هل هناك اتفاق بين الأهلى وسيرينو على تفاصيل العقد الجديد أو الراتب السنوى؟

ج:الأهلى اتفق مع سيرينو على التوقيع لمدة ثلاثة مواسم وبمقابل مالى سيكون كبيراً للغاية، ولن يقل عن مليون دولار فى الموسم الأول.

س:هل سيكون بإمكان اللاعب المشاركة مع الأهلى فى بطولة أفريقيا الحالية لو ارتدى قميص الأهلي؟

ج: نعم .. لأن سيرينو لم يشارك مع صن داونز فى البطولة الأفريقية حتى الآن، وخرج من قائمة الفريق لمباراة جوانينج جالاكسى بطل بوتسوانا فى ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.