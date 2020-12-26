شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب يعلن تعافيه من فيروس كورونا: "بقيت أحسن بفضل الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إسلام محارب، نجم الأهلى السابق وطلائع الجيش الحالى، تعافيه التام من فيروس كورونا الذى أصابه منذ 13 ديسمبر الماضى، وغاب بسببه عن مباريات فريقه فى بطولة الدورى قائلا، "أنا الحمد لله بقيت أحسن بفضل الله ثم دعواتكم ليا".

وكتب محارب، عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله على نعمة حب الناس.. بشكر ربنا وبشكر كل الناس اللى بتدعيلى على دعمكم ليا وبتأسف لو معرفتش أرد على حد"، مضيفا: "أنا الحمد لله بقيت أحسن بفضل الله ثم دعواتكم ليا، وإن شاء الله أرجع على خير، شكرا ليكم جميعا وربنا يشفى كل مريض ويصرف عنا الوباء والبلاء".



محارب

وكان محارب قد أعلن يوم 13 ديسمبر الماضى إصابته بفيروس كورونا، قائلا عبر حسابه على تويتر: "اسألكم الدعاء لى.. الحمد لله إيجابى كورونا، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الشفاء اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِى لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".





وتعاقد نادى طلائع الجيش مع إسلام محارب لاعب الأهلى السابق والجونة الحالى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على العقد فى حضور أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالطلائع وميدو حزين وكيل أعمال اللاعب.