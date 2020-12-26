مصطفى محمد يشارك في مران الزمالك.. ويعقد جلسة مع أيمن أيونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

شارك مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية لفريقه التي أقيمت اليوم السبت، بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعداداً لمواجهة سموحة بالدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري we المصري.

وانتظم مصطفى محمد في التدريبات، بعدما غاب عن تدريبات فريق القلعة البيضاء، أمس الجمعة.

وكان مصدر بنادي الزمالك قال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن تدريبات الفريق شهدت غياب مصطفى محمد بدون الحصول على إذن من النادي في ظل الاستعداد لمواجهة سموحة.

وعقد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع مصطفى محمد عقب انتهاء المران.

جدير بالذكر أن أيمن يونس قال إن مصطفى محمد غاب عن تدريبات الفريق الأبيض، بسبب إصابة تعرض لها في الظهر.