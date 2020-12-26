جولة جديدة من الأيام الأصعب في كرة القدم.. من الأنجح في تاريخ "بوكسنج داي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بشغف ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالدوري الإنجليزي الممتاز، يعيش العالم جولة جديدة من جولات "بوكسينج داي"، والتي تنطلق بقمة الجولة الخامسة عشر، بين ليستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وتزامنًا مع احتفالات العالم أجمع بأعياد الميلاد "كريسماس"، تستمر منافسات كرة القدم في إنجلترا، بل وتتواصل دون توقف، حيث تخوض فرق بريميرليج ثلاث جولات متتالية في أسبوع واحد، تبدأ في اليوم التالي لأعياد الميلاد، وتنتهي في الثالث من شهر يناير المقبل.

تقليد مباريات نهاية العام، وهي المرحلة التي تم تسميتها بـ "بوكسينج داي" لارتباطها بأعياد الميلاد التي ترتبط بدورها بتبادل الهدايا، يعد تقليدًا تاريخيًا في الكرة الإنجليزية، حيث يعود إلى عام 1888 الذي مثل الموسم الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.

استضاف فريق ديربي كاونتي نظيره بولتون واندررز في ليلة عيد الميلاد خلال ذلك الوقت، واستضاف ويست بروميتش فريق بريستون نورث إيند في اليوم التالي، ومنذ ذلك الحين شهدت الكرة الإنجليزية 3720 مباراة في الـ "بوكسينج دايز" تبعًا لإحصائية قدمها موقع "11v11" المتخصص في أرقام كرة القدم.

ونالت تلك المرحلة في الكرة الإنجليزية انتقادات عديدة عبر سنوات طويلة، نظرًا للضغط الكبير الذي يتعرض له اللاعبون، حيث تعد تلك المرحلة هي الأصعب في عالم كرة القدم، لكن المسؤولون عن كرة القدم الإنجليزية يتمسكون بشدة بذلك التقليد التاريخي.

وتشير الإحصائيات ذاتها المتعلقة بتاريخ "بوكسينج داي" في الكرة الإنجليزية إلى أن فريق مانشستر يونايتد هو الأكثر نجاحًا، بمعدل بلغ 1.79 نقطة للمباراة الواحدة، حيث حقق 51 فوزًا في 95 مباراة خاضها في نهاية العام، بينما يمتلك ليفربول معدلًا قريبًا من غريمه التاريخي، بلغ 1.71 نقطة للمباراة، بعدما فاز في 43 مباراة بين 90 مباراة لعبها في البوكسينج داي.

ويست بروميتش هو أكثر الفرق خوضًا للمباريات في ذلك التوقيت، حيث لعب 104 مباريات، لكنه لا يمتلك سجلًا قويًا، حيث يحتل المركز العاشر بين أفضل الفرق الإنجليزية في تاريخ بوكسينج داي.

وفي المقابل تعاني فرق مثل ويست هام يونايتد وبيرنلي ونيوكاسل يونايتد تاريخيًا في تلك الفترات، حيث تتذيل الجدول التاريخي لأندية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلغ معدل نقاط ويست هام يونايتد 1.1 نقطة لكل مباراة، بينما تفوق بيرنلي ونيوكاسل بشكل طفيف، بمعدل 1.11 و1.17 على الترتيب.