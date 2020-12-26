"شهد تتويج الزمالك".. محيط الرعب يشعل مواقع التواصل بتحوله إلى مرسول بارك

محمد اسماعيل - القاهرة - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر" بتعليقات محبي كرة القدم في العالم العربي، بعد الكشف عن الشكل النهائي لملعب "مرسول بارك" الذي من المقرر أن يحتضن مباريات فريق النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

وظهر الملعب الذي يقع في العاصمة السعودية "الرياض" بحلة مبهرة، بعد تطويره ليصبح الملعب الرسمي لفريق النصر، بعدما احتضن مواجهات غريمه الهلال في الأعوام الثلاثة الأخيرة، تحت اسم ملعب جامعة الملك السعود.

واحتضن ملعب جامعة الملك سعود "سابقًا" مواجهة السوبر المصري السعودي عام 2018، والتي جمعت فريقي الهلال السعودي والزمالك المصري، وانتهت بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف.

وافتتح الملعب بشكل رسمي عام 2015، بتكلفة إنشاء بلغت 215 مليون ريال سعودي، لمصلحة جامعة الملك سعود، التي استهدفت احتضانه الأنشطة الرياضية بالجامعة، قبل أن تتوصل شركة "صلة" الشريك الاستراتيجي لنادي الهلال إلى اتفاق مع الجامعة عام 2017، ليصبح الملعب الرسمي للفريق، واشتهر منذ ذلك الحين بـ "محيط الرعب".

ملعب جامعة الملك السعود مثل طفرة في ملاعب العاصمة الرياض، حيث تم تصميمه وفقًا للمعايير العالمية، وأصبح أول ملعب "بدون مضمار" في العاصمة، ويحتوي على 34 بوابة لدخول وخروج الجماهير، وخمس غرف للبث التليفزيوني والإذاعي.

لكن الخطوة الأبرز قادت إليها مناقصة طرحتها الجامعة خلال العام الحالي، وفازت بها شركة الوسائل السعودية، بعقد يمتد لعشر سنوات، قبل أن تُوقع بدورها عقدًا في شهر أكتوبر الماضي مع نادي النصر.

وأعلن نادي النصر عن شراكة أدت لإعادة تسمية الملعب الذي يتسع لـ 25 ألف متفرج، وأضاف أن تسمية الملعب بعلامة تجارية تعد سابقة في الشرق الأوسط، على درب أندية عالمية نجحت في جني أرباح ضخمة بفضل الشراكات التجارية.

الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشف أمس الجمعة صور الملعب بحلته الجديدة، وأعلن رسميًا الانتقال إليه لخوض مبارياته، وجاءت الصور مبهرة، مما شعل الملعب يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الأخيرة.