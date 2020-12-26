"ميسي وراموس الأبرز".. 10 لاعبين سوبر يمكنهم تحديد مستقبلهم بعد 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أسبوع واحد فقط يتبقى على بداية سوق الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية، وستكون فترة الانتقالات في يناير بالنسبة لعدد من الأندية صعبة، لأن الأهم بالنسبة لتلك الأندية محاولة تجديد عقود لاعبيها أكثر من فكرة التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوفها.

وخلال أسبوع واحد فقط، سيحق لقائمة كبيرة من أبرز اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى تنتهي عقودها مع فرقها بنهاية موسم 2021، التفاوض مع أندية أخرى للإنضمام لها مع بداية الموسم الجديد 2021-2022.

ويرصد لكم "الخليج 365" خلال التقرير التالي أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية موسم 2021، ويحق لهم التفاوض مع أي نادي أخر:

1- ليونيل ميسي

يعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، هو أبرز الأسماء من بين اللاعبين التي تنتهي عقودها في 30 يونيو 2021، وتعتبر مسألة تجديد عقده مع النادي الكتالوني معقدة للغاية.

وكان ذلك بسبب حالة التوتر التي سادت خلال الفترة الماضية بعد العلاقة غير الطيبة التي جمعت ميسي وجوسيب ماريا بارتوميو الذي استقال مؤخرا من رئاسة النادي وسط الضغوط المتراكمة عليه نتيجة أزمة ميسي.

وكان ميسي الهدف الأبرز لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى الأخص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وربما يصبح مستقبل ميسي مع برشلونة مرهونا بهوية الرئيس الجديد للنادي الكتالوني، والذي ستسفر عنه الانتخابات التي ستجرى في يناير المقبل.

2- سيرجيو راموس

لم يصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع قائده الأول سيرجيو راموس حتى الآن، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وتكمن أزمة تجديد عقد راموس في أن النادي الملكي يرغب في تقديم عرض لمدة موسم واحد فقط، بينما يرغب المدافع الإسباني في أن تكون مدة العقد أطول.

3- ديفيد ألابا

يعتبر ألابا مدافع بايرن ميونيخ الألماني، أبرز اللاعبين الذي يقتربون من الرحيل عن صفوف فرقهم، بعدما سحب النادي البافاري عرض تجديد عقد اللاعب النمساوي.

وتسببت مماطلة ألابا في تمديد عقده مع إدارة نادي بايرن ميونخ، في اعتراف هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ بسحب عرض تجديد العقد المُقدم لألابا.

ورد ألابا ووكيله بأن العرض الذي قدمه النادي الألماني كان غير مرضي لهما، وهو الأمر الذي أثار غضب إدارة النادي البافاري.

4- جيانلويجي دوناروما

تمثل مشكلة تجديد عقد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي، في رغبة النادي الإيطالي بعدم إدراج بند الشرط الجزائي في عقد الحارس الإيطالي.

ويواصل النادي الإيطالي الذي يرغب في الاحتفاظ بدوناروما لأطول فترة ممكنة دون التفكير في بيعه في المستقبل، المفاوضات مع مينو رايولا وكيله.

5- لوكا مودريتش

تحوم شكوك كبيرة حول مستقبل لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، في ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ولكن اللاعب الكرواتي يعتبر لاعباً لا غنى عنه وسط تألقه مع المرينجي خلال الموسم الجاري.

وقد يجعل التصريح الذي أدلى به مودريتش في وقت سابق وهو: "أريد الاعتزال في ريال مدريد"، أن يحث مسؤولي النادي الملكي على التجديد للاعب صاحب الـ35 عاما.

6- ممفيس ديباي

من المرجح أن يرحل النجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي عن صفوف فريقه خلال الفترة القادمة في ظل رغبته في الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، ليتدرب تحت قيادة رونالد كومان مدربه السابق في منتخب هولندا.

وكاد النجم الهولندي أن يرحل عن صفوف ليون في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن التأثير الذي نتج عن أزمة فيروس كورونا حول العالم، منع نادي برشلونة من ضم الجناح الهولندي.

ولمح ديباي في أكثر من مرة رغبته في الرحيل عن الفريق الفرنسي، وقد يفكر ليون في بيعه خلال يناير المقبل لعدم فقدانه مجانا في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده.

7- جورجينيو فينالدوم

يرفض فينالدوم لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، التحدث عن مستقبله مع الريدز، حيث أنه يرفض حتى هذه اللحظة التفاوض مع النادي الإنجليزي على مسألة تجديد عقده.

وارتبط اللاعب الهولندي بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، ليلحق بمواطنه رونالد كومان المدير الفني للفريق، مع قرب نهاية عقده مع الفريق.

ويأمل يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، في أن يحسم اللاعب الهولندي مستقبله، ويرغب في بقاءه في صفوف الريدز.

8- سيرجيو أجويرو

لم يدخل نادي مانشستر سيتي في أي مفاوضات حتى الآن، من أجل تجديد عقد مهاجمه الأرجنتيني أجويرو، ولكن التقارير الصحفية أشارت إلى أن هناك ارتياح من جهة النادي الإنجليزي الذي يثق في رغبة المهاجم الأرجنتيني في توقيع عقد جديد مع النادي.

وكان بيب جوارديولا أجاب في وقت سابق، عن موقف أجويرو من التجديد قائلاً: "حسنًا يجب أن يثبت استحقاقه وجدارته بالاستمرار هنا، مثلنا جميعًا".

وأتم المدرب الإسباني: "يجب ان يواصل العمل الجاد وبذل قصارى جهده واللعب جيدًا وتسجيل الأهداف وقيادة الفريق نحو الفوز في المباريات، جميعنا نفعل ذلك، ومن ثم تقرر إدارة النادي تجديد العقد أم لا".

9- أنخيل دي ماريا

نقطة خلاف وحيدة تفصل النجم الأرجنتيني دي ماريا من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، حيث أن هناك شبه اتفاق تام بين الطرفين.

الخلاف الوحيد بشأن تجديد عقد دي ماريا، وهو رغبة اللاعب في التجديد لموسمين أمام رغبة النادي في تخفيض راتبه قليلًا خلال الفترة المقبلة.

10- إيريك جارسيا

يرفض المدافع الشاب إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي، لرغبته في الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن رغبة المدافع في عدم تجديد تعاقده في مؤتمر صحفي سابق قائلأً: "أعلن جارسيا عدم رغبته في تمديد التعاقد مع مانشستر سيتي. يتبقى له عام واحد وبعد ذلك لا يرغب في التمديد".

وأتم: "نرغب في استمراره، لكنه لا يريد التمديد. أعتقد أنه يرغب في الانتقال لمكان آخر".