"الشرارة التي فجرت الغضب".. أين يقع محمد صلاح في ترتيب "قائد ليفربول"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

كشف حوار الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي مع صحيفة "جارديان الإنجليزية" معايير وكيفية اختيار "قائد ليفربول".

ونشرت صحيفة "جارديان الإنجليزية" حواراً مطولاً مع كلوب، رد خلاله وأوضح الكثير من الأمور بسبب ما أثير مؤخراً حول الفريق، خاصة فيما يتعلق بصاحب الأرقام القياسية وأحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة وهو محمد صلاح.

وقال كلوب "القاعدة في ليفربول أن هناك لجنة تضم 4 لاعبين وهم على الترتيب جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، فيرجل فان دايك وجيني فينالدوم، هؤلاء هم قادة الفريق، اذا لم يتواجدوا جميعاً في الملعب، فالعادة أن يتم اختيار اللاعب الذي لعب لمدة أطول في النادي".

تصريحات كلوب تأتي للرد وتوضيح كيفية اختيار قائد ليفربول وذلك بعد اصداء تصريحات محمد صلاح لصحيفة "آس الإسبانية" بشأن "خيبة أمله" لعدم ارتداء شارة قيادة ليفربول في مباراة ميتيلاند بدوري الأبطال.

ومنح كلوب في تلك المباراة شارة القيادة لأرنولد، لكنه صرح أنه أخطأ، وكان يجب أن يمنح الشارة لأوريجي نظراً لاعتماده نظام الأقدمية لعدم وجود أي من الرباعي.

وبالنظر لتصريحات يورجن كلوب، نجد أن ترتيب محمد صلاح "في حال لم يتم استثناءه ووضعه ضمن لجنة اللاعبين أو اختياره بشكل مباشر" بين قادة ليفربول رقم 9 بشكل عام و5 في حال لم يتواجد أي لاعب من الرباعي "هندرسون – ميلنر – فان دايك – فينالدوم".

وتعاقد ليفربول مع محمد صلاح قادماً من صفوف روما الإيطالي في صيف عام 2017.

ويتواجد مع صلاح في نفس الترتيب كلا من تشامبرلين وروبيرتسون اللذان تعاقد معهما ليفربول في 2017 أيضاً "كلوب لم يكشف كيف يتم الفصل في هذا الأمر، حال تواجد لاعبان أو أكثر مع الفريق نفس عدد المواسم".

ويسبق صلاح في الترتيب بعد الرباعي الذي صرح به كلوب كلا من ديفوك أوريجي، جو جوميز، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

ولم يكشف كلوب في تصريحاته معايير "الأقدمية" لكن في حال لم يكن هناك استثناءات تتعلق بعدد المباريات أو أمور أخرى تتعلق بتواجد اللاعبين في صفوف الناشئين والأكاديمية فهنا قد يتراجع ترتيب صلاح لصالح المدافع ناثانيال فيليبس الذي لم يشارك مع الفريق سوى عدد قليل جداً من المباريات والحارس كيفين كيليهير أيضاً.