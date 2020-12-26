تعليق البطولات المقامة بـ"الصالات المغطاة".. و"الكبسولة المغلقة" للاستثناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

أصدرت اللجنة الأولمبية بيانا، ذكرت فيه أنه بالإشارة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بناء على التقارير المعلنة من وزارة الصحة المصرية في الآونة الأخيرة، وبالإشارة على قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والأفراح وسرادقات العزاء في القاعات المغلقة.

وبعد مراجعة أكواد وزارة الشباب والرياضة المنظمة لاستئناف النشاط الرياضي في ظل جائحة كوفيد ١٩ فإن اللجنة الأولمبية المصرية قررت الأتى:

أولا: تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغلقة اعتبارا من تاريخه، ويسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة بإتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعاً بشكل دورى للحد من فرص انتشار الفيروس، وذلك تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، والتقرير رسمي معتمد منه ومن رئيس الاتحاد.

ثانيا: لا تقام البطولة إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية وتحديد مكان إقامة البطولة ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة.

ثالثا: يلتزم الاتحاد بتسليم نتائج المسحات لجميع المشاركين في الحدث من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام.. إلخ، على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة، ولا يسمح بدخول أي فرد إلى مكان المنافسات بدون نتيجة المسحات.

رابعا: تعليق إقامة أي تجمعات للمنتخبات الرياضية أو معسكرات إلا في حالة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة للاعبين المقيمين بالمعسكر أو التجمع، مع الحفاظ على نظام المسحات الدورية) وتحدد دورية المسحات بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية للجنة الأوليمبية.

واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية بها ترجو من جميع الاتحادات والفرق الرياضية الالتزام بالتعليمات حرصاً على سلامة جميع أبنائنا من الرياضيين وحتى انتهاء هذه الجائحة.