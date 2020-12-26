مصدر لمصراوي: الأهلي قدم عرضا لضم سيرينو بـ2.5 مليون دولار.. وينتظر رد صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن فريق القلعة الحمراء، أرسل عرضاً رسمياً لنادي صنداونز لضم الأوروجوياني جاستون سيرينو.

ويُعد سيرينو من أهم أهداف النادي الأهلي من أجل تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات المقبلة، حتى أنه بات مطلب ضروري من جانب مدربه السابق بيتسو موسيماني.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي أرسل عرضاً رسمياً لضم سيرينو من صنداونز".

وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن الأهلي تقدم بعرض تقدر قيمته بـ2 ونصف مليون دولار، وينتظر رد الفريق الجنوب أفريقي.

وكانت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أشارت إلى أن العلاقة بين نادي صنداونز وسيرينو وصلت إلى طريق مسدود.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب غاب عن مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة وكان أخرها مباراة دوري أبطال أفريقيا.